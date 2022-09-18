Göztepe-Altınordu maçının ardından - Son Dakika
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Göztepe-Altınordu maçının ardından

18.09.2022 21:56

Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Sadık Ahmet Balcı, "Penaltıyla bile öne geçmiş olsak, yine de bizim için önemli bir galibiyetti.

Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Sadık Ahmet Balcı, "Penaltıyla bile öne geçmiş olsak, yine de bizim için önemli bir galibiyetti." dedi.

Balcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyledi. Antrenmanlarda oyun planları üzerinde çok fazla durduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Ancak özellikle ilk yarıda bunu sahaya yansıtmakta biraz zorlandık ama yine de oyuncularımıza özellikle rakip eksik kaldığında bile sakin kalmalarını, oyun planına sadık kalmalarını söyledik. Penaltıyla bile öne geçmiş olsak, yine de bizim için önemli bir galibiyetti. Çünkü oyuncularımız 90 dakika boyunca istekli, arzulu ve planımıza sadık kalmaya çalıştı. Milli araya da 3 puanla girdiğimiz için çok mutluyuz."

Ufuk Kahraman: "10 kişi kalmamız farklı kurgulara dönmemize sebep oldu"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ise derbiyi kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Müsabaka boyunca gösterdiği mücadeleden dolayı takımını kutlayan Kahraman, "İkinci yarıya neredeyse 10 kişi başladık. Erken bir kırmızı kart gördük, tabi bu doğru karar mı, izleyemedim. Hakemlerle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Yüksek bir tempoda oynanan maçta seyirci baskısı vardı. Göztepe'nin 15 dakikada bir baskı yapacağını biliyorduk seyircisiyle beraber ama oyuncularım bu tempoyu çok iyi kaldırdı, çok sakin kaldılar." ifadelerini kullandı.

Kahraman, ikinci yarı rakiplerinin temposunun düşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci devreye daha önde başlayarak oynamak istiyorduk ama 10 kişi kalmamız farklı kurgulara dönmemize sebep oldu. On kişi kaldıktan sonra diziliş anlamında 5-3-1'e dönüp özellikle merkez bölgeyi kapatmaya çalıştık. Bunda da başarılı olurken hiç hesapta olmayan bir penaltı oldu. Tabii onu da görmek lazım ama penaltı olduğunu söylüyorlar. Golden sonra 4-3-2'ye dönerek ön alan baskısı yapmaya çalıştık ki, iki tane duran toptan pozisyonlarımız oldu. Maçı beraberliğe de getirebilirdik ama futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum."

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Kaynak: AA

Altınordu, Balcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe-Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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