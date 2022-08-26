Adanaspor'da transfer çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Adanaspor'da transfer çalışmaları sürüyor

26.08.2022 17:54
Adanaspor'da transfer çalışmaları sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, oyuncusu Berkan Fırat ile sözleşme yenilerken, Trabzonspor'dan Hakan Yeşil'i de kiralık olarak transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, oyuncusu Berkan Fırat ile sözleşme yenilerken, Trabzonspor'dan Hakan Yeşil'i de kiralık olarak transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yeşil ile anlaşma sağlandığı ve genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca geçen sezon Adanaspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Fırat ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Adanaspor, Fırat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor'da transfer çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adanaspor'da transfer çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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