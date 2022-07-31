Altay Teknik Direktörü Kaloğlu, takımdaki aile ortamından memnun - Son Dakika
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Altay Teknik Direktörü Kaloğlu, takımdaki aile ortamından memnun

31.07.2022 10:25
Altay Teknik Direktörü Kaloğlu, takımdaki aile ortamından memnun

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, genç ve tecrübeli oyuncularla çok güzel bir aile ortamı yakaladıklarını, bunun sahaya yansıyacağına inandığını bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, genç ve tecrübeli oyuncularla çok güzel bir aile ortamı yakaladıklarını, bunun sahaya yansıyacağına inandığını bildirdi.

Kaloğlu, yaptığı açıklamada, İzmir'deki ilk etap çalışmalarının ardından Afyonkarahisar'da kampının da çok verimli geçtiğini belirterek, "Kamp aile ortamında gayet keyifli geçti. Gençlerden beklentimiz büyük. Sadece benim değil, tüm camiamızın beklentisi çok büyük. Hepsi de pırlanta gibi çocuklar gerçekten." dedi.

Bu sezon "çok koşan, çok mücadele eden" bir felsefeyle sahaya çıkacaklarını kaydeden Kaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerin çok daha ağırlıklı olduğu bir birinci etabı gerçekleştirdikten sonra ikinci etapta takımın ağabeyleri dediğimiz, tecrübeli isimler takıma katılınca ekip içindeki o enerji ve bağ da yükseldi. Onların gençlere gösterdiği sevgi, gençlerin de onlara gösterdiği saygı ile güzel bir birliktelik oldu. Şu anda çok güzel bir aile ortamı var. Bu da sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum."

Altay'da teknik direktörlük kariyerine başlama şansı yakaladığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan şöyle konuştu:

"Geçen sezon olduğu gibi bu sene de görevden kaçmadım. Bu sene de yine aynı şekilde kişisel olarak çok büyük bir fedakarlık yapıyorum. Normalde bu tip zor durumlarda insanlar pek inisiyatif almayabilir. Bu riskin altına girmeyebilir. Ama beni ben yapan Altay'ımız olduğu için bu durumda sahip çıkmak istedim. Altay'ımızın armasını yere değdirmek istemiyorum."

Kadrolarında 15 yaşında da 41 yaşında da futbolcu olduğunu hatırlatan Kaloğlu, "O yüzden güzel bir harmoniyle, güzel bir karışım yaparak inşallah bu sene de yeni genç yetenekler çıkaracağız. Kulübümüz için de bu tip oyuncular iyi bir gelecek olacak açıkçası." dedi.

Kaloğlu, taraftarların bu sene de en büyük destekçileri olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok kuvvetli, yüksek bütçeli takımlara karşı oynayacağız. Kadromuzdaki genç oyuncuların üstünde büyük bir sorumluluk olacak. Her oyuncuda olacak, hepimizde olacak, bu sorumluluğu taraftarımızın da paylaşacağını, bize çok büyük güç olacaklarını biliyorum. Taraftarlarımız bu takıma sabır göstersinler. Ne olursa olsun içeride ve dışarıdaki tüm maçlarda biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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Kaynak: AA

Sinan Kaloğlu, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Teknik Direktörü Kaloğlu, takımdaki aile ortamından memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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