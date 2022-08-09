Rize Merkez 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı 'nda Başkan İbrahim Turgut , İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Baro Başkanı Ümit Peçe'nin öncülüğünde başlayan yürüyüşe taraftarların yanı sıra sporcular ve kurum amirleri de katıldı. Meydanda kurulan dev ekranda yeni sezonun formasının tanıtım filmi izlenmesinin ardından Atatürk caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca süren yürüyüş yeniden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor birlik ve dayanışma için yürüdü - Son Dakika

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