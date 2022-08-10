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Paylaşımlarda, Atatürk'ün mozolesinde Türk bayrağını gören pencereden esinlenerek hazırlanan forma ile 100. yıl forması ve 2022-2023 sezonu alternatif forması yer alırken klasik çubuklu formanın ise ileri bir tarihte tanıtılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği '100. yıl' formalarını tanıttı - Son Dakika

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