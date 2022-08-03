Manisa FK'ya Fransız savunmacı - Son Dakika
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Manisa FK'ya Fransız savunmacı

03.08.2022 15:08
Manisa FK'ya Fransız savunmacı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Alioune Ba'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Alioune Ba'yı kadrosuna kattı. Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olduğu için mutluluğunu dile getiren Alioune Ba, "Adaptasyon sürecini hızla geçip takımım için mücadele etmek istiyorum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Alioune Ba ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Alioune Ba, "Manisa Futbol Kulübü'nde çok sıcak karşılandım öncelikle bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapacağım. Adaptasyon sürecini hızla geçip takımım için mücadele etmek istiyorum. Takım olarak hedefimiz bir üst lige çıkmak. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz" cümlelerine yer verdi.

Başkan Aktan: "Alioune Ba çok deneyimli bir oyuncu"

Alioune Ba transferinin kulübe hayırlı olmasını dileyen Başkan Mevlüt Aktan ise, "Yeni sezon öncesi transferlerimize devam ediyoruz. Alioune Ba, Fransa'da uzun yıllar forma giymiş çok deneyimli bir oyuncu. Takımımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. Umarım Manisa Futbol Kulübü ile başarılı bir sezon yaşar. Transferin hem kendisine hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Alioune Ba kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Alioune Ba, 1989 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Viry-Chatillon altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonel olan Alioune Ba, 2012-13 sezonunda Amiens AC'ye transfer oldu. Sırasıyla Amiens, Quevilly Rouen, Stade Lavallois, Orleans formaları giyen deneyimli savunma oyuncusu 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Dunkerque forması giydi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Fransa, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'ya Fransız savunmacı - Son Dakika

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