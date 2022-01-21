Üye Girişi
Tuzlaspor maçı ertelendi - Son Dakika

Tuzlaspor maçı ertelendi

21.01.2022 12:52
Tuzlaspor maçı ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü oynanması planlanan Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü oynanması planlanan Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ev sahibi kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Spor Toto 1. Lig 22. haftasında oynanacak olan Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor karşılaşması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.


- Bolu
YORUMLAR
500

Tuzlaspor, Boluspor, Beypiliç, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tuzlaspor maçı ertelendi - Son Dakika Spor


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir
17:35 Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti
17:32 Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:44:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzlaspor maçı ertelendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement