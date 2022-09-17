Adanaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
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Adanaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

17.09.2022 22:48
Adanaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Bundan sonra Adanaspor olarak daha fazla çalışmamız lazım, çünkü bu mücadeleyle birlikte biraz da topun bizde kalmasını sağlayabilirsek, bizim takım gerçekten seyir zevki daha...

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Bundan sonra Adanaspor olarak daha fazla çalışmamız lazım, çünkü bu mücadeleyle birlikte biraz da topun bizde kalmasını sağlayabilirsek, bizim takım gerçekten seyir zevki daha iyi bir takım olacak." dedi

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, heyecanlı bir maç geçirdiklerini vurguladı.

Çalışan ve savaşan bir takıma sahip olduklarını aktaran Arın, şunları kaydetti:

"Maçtan önce Mustafa hoca ve ekibine bizim camiamıza en iyi şekilde hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bize çalışan, savaşan bir takım bırakmışlar. Biz de bu iki gün, üç gün içerisinde sadece onlarla mental anlamda biraz konuşma yaparak hazırlanmaya çalıştık. Tabii baktığımızda kısa gün içerisinde kendi oyun düşüncelerimizi, oyuncularımıza anlatarak bugün sahada mücadele etmeye çalıştık. Oyunun başında istediğimiz gibi başladık. Golü de bulduk. Topu onlara verip kendi alanımızı daraltarak oynama planımız vardı, golden sonra onu fazlasıyla yaptık. İkinci yarıya biraz dengeli başladık. İkinci golü bulduktan sonra maçın seyri çok daha farklı hale geldi. Oyuna sonradan giren oyuncuların da takıma katkısı gerçekten önemliydi. Biz takım olma adına adımlar atmaya çalışacağız. Bugün çocuklarımız çok istedi, inanılmaz mücadele etti. Ben onları kutluyorum. Rizespor oyuncularını da tebrik ediyorum. Sahada gerçekten iki takım da oynamak istedi ve ikisi de iyi mücadele etti. Bundan sonra Adanaspor olarak daha fazla çalışmamız lazım, çünkü bu mücadeleyle birlikte biraz da topun bizde kalmasını sağlayabilirsek, bizim takım gerçekten seyir zevki daha iyi bir takım olacak diye düşünüyorum."

Bülent Korkmaz: "Yenilgiyi hak ettik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise oyuncularından beklemediği bir performans izlediğini belirterek, "Kötü oynadık, kötü mücadele ettik, sorumlusu benim. Dolayısıyla bunu beklemiyordum, açık söyleyeyim. Geçen haftaki iyi oyun, iyi mücadelenin üzerine böyle bir oyun beklemiyordum. Yenilgiyi hak ettik. Adanaspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Çaykur Rizespor: 2-0 Çaykur Rizespor: 2-0
Kaynak: AA

Eyüp Arın, Adanaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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