Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı - Son Dakika
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Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı

08.10.2022 22:26

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Bodrumspor'a 5-0 kaybetti. Maçın ardından Sakaryaspor taraftarının farklı yenilgi sebebiyle özür dilemek için tribün önüne gelen futbolcu Kabongo Kasongo'ya üçlü çektirmesi ise Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç'i çileden çıkardı.

Bodrumspor ile Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 5-0 kazanırken maç sonu Sakaryaspor tribününde ilginç anlar yaşandı.

BAŞKAN ÇİLEDEN ÇIKTI

Farklı mağlubiyet sonrası özür dilemek için Sakaryaspor tribünlerinin önüne gelen futbolcu Kabongo Kasongo'ya, taraftarlar üçlü çektirdi. Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç bu olay üzerine adeta çileden çıkarken, taraftarların yanına giderek tepki gösterdi.

5 gol yiyen Sakaryaspor'da taraftarın futbolcuya yaptırdığı hareket başkanı çileden çıkardı

"5 TANE YEDİK OĞLUM FARKINDA DEĞİL MİSİNİZ!"

Başkan tribünün önüne gelerek taraftarlara, "5 tane yedik oğlum farkında değil misiniz? Niye üçlü çektiriyorsunuz adama!" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine taraftarlar, başkandan özür diledi.

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SON DAKİKA: Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı - Son Dakika
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