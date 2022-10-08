Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı

Başkan tribünün önüne gelerek taraftarlara, "5 tane yedik oğlum farkında değil misiniz? Niye üçlü çektiriyorsunuz adama!" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine taraftarlar, başkandan özür diledi.

Farklı mağlubiyet sonrası özür dilemek için Sakaryaspor tribünlerinin önüne gelen futbolcu Kabongo Kasongo'ya, taraftarlar üçlü çektirdi. Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç bu olay üzerine adeta çileden çıkarken, taraftarların yanına giderek tepki gösterdi.

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