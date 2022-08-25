Altay-Keçiörengücü maçının hakemi Eren Özyemişcioğlu - Son Dakika
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Altay-Keçiörengücü maçının hakemi Eren Özyemişcioğlu

25.08.2022 13:03
Altay-Keçiörengücü maçının hakemi Eren Özyemişcioğlu

Spor Toto 1. Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Altay ile Keçiörengücü arasında oynanacak mücadeleyi hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Altay ile Keçiörengücü arasında oynanacak mücadeleyi hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in üçüncü hafta maçında Altay, 28 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre karşılaşmayı hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek. Özyemişcioğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Necati Selçuk Şahin olacak. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Ankara, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay-Keçiörengücü maçının hakemi Eren Özyemişcioğlu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay-Keçiörengücü maçının hakemi Eren Özyemişcioğlu - Son Dakika
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