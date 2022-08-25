Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre karşılaşmayı hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek. Özyemişcioğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Necati Selçuk Şahin olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ankara, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay-Keçiörengücü maçının hakemi Eren Özyemişcioğlu - Son Dakika

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