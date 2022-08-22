Boluspor, Altınordu hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Boluspor, Altınordu hazırlıklarına başladı

22.08.2022 18:52
Boluspor, Altınordu hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, haftasonu kendi evinde konuk edeceği Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, haftasonu kendi evinde konuk edeceği Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından önümüzdeki hafta sonu oynayacağı Altınordu hazırlıklarına başladı. Lige Manisa FK karşısında galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 2. haftasında ilk mağlubiyetini kendi evinde Gençlerbirliği karşısında aldı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde akşam antrenmanıyla hazırlıklara başlayan Boluspor, düz koşu ve ısınma çalışmalarının ardından taktik antrenman yaptı. - BOLU

YORUMLAR
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Altınordu evinde yenilgiyle tanıştı Altınordu evinde yenilgiyle tanıştı Boluspor Gençlerbirliği maçının ardından Boluspor Gençlerbirliği maçının ardından
Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Altınordu hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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