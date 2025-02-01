Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ramazan Çevik, İlknur Çakar
Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Yaltıraklı, Mustafa Cengiz, Gökhan Gökgöz, Batuhan Avcı, Ümit Demir)
Arkas Spor: Gökçen Yüksel, Carisio, Burakhan Tosun, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Zenger, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 25-22, 25-16, 26-24
Süre: 84 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Spor Toto, sahasında Arkas Spor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Spor Toto, Arkas'ı 3-0 Yenerek Fark Yaratıyor - Son Dakika
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