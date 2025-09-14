Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında İtalya temsilcisi Raimond Sassari'ye 42-38 yenilerek turnuvaya veda etti.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 23-17 geride tamamlayan Spor Toto, sahadan da 42-38 mağlup ayrıldı.
Rakibine ilk maçta da 36-32 mağlup olan Spor Toto, EHF Avrupa Kupası'ndan elendi.
Son Dakika › Spor › Spor Toto Avrupa Kupası'ndan Elendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?