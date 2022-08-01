Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyonun Manisa Şehzadeler Belediye Kurşunlu Han Meydanı'nda açık havada yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları, yarın Manisa'da yapılacak - Son Dakika

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