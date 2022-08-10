Atatürk Kent Meydanı'na kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenen Ezgi Yılmaz, Sercan Koç, Melis Naz Talun, Nejat Derin, Büşra Beyazbal, Umut Eryılmaz ve Gülden Atilla şampiyon oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı - Son Dakika

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