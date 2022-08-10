Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı - Son Dakika
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Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

10.08.2022 23:38
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları, Hatay'da tamamlandı.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları, Hatay'da tamamlandı.

2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Arsuz İlçesinde düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'na kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenen Ezgi Yılmaz, Sercan Koç, Melis Naz Talun, Nejat Derin, Büşra Beyazbal, Umut Eryılmaz ve Gülden Atilla şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve diğer protokol üyeleri verdi.

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Kaynak: AA

Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı - Son Dakika
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