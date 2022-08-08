Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçından notlar - Son Dakika
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Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçından notlar

08.08.2022 22:25
Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Slovacko maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Slovacko maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada sakatlığı geçen kaleci Altay'a ilk 11'de görev veren Jesus, son maçta görev verdiği Osayi-Samuel'in yerine, Brezilyalı yeni transfer Luan Peres'i ilk kez kadroya aldı. Peres sol bekte görev alırken, bir önceki maçın kadrosunda da yer alan Ferdi Kadıoğlu ise maça sağ bek olarak başladı.

Slovacko maçında forma giyen Zajc'ın yerinde Rossi'ye görev veren deneyimli hoca, ileride King'i oynattı.

HangiKredi Ümraniyespor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Ferdi, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ise sağda Emre Mor'u, ortada Lincoln Henrique'yi ve solda Rossi'yi sahaya sürdü.

Jesus, gol yollarında da ise ikili forvet olarak King ve Enner Valencia'ya şans verdi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda Güler, Miguel Crespo, Osayi-Samuel, Zajc, Mauricio Lemos ve İsmail Yüksek ise yedek soyundu.

Yeni transferler lig maçında taraftarla buluştu

Fenerbahçe'de yeni transferler Gustavo Henrique, Luan Peres, King, Lincoln Henrique, Arao ve Emre Mor ilk kez lig maçında sarı-lacivertli taraftarla Kadıköy'de buluştu.

Yeni transferlerden kaleci İrfan Can Eğribayat ve Alioski'ye kadroda yer verilmedi.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare yer almadı.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçe'nin HangiKredi Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.

Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.

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Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçından notlar - Son Dakika

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