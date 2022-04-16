Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

16.04.2022 14:39
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Benzia'nın soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa vuruşunu yaptı, direk dibinde müsait pozisyonda olan Sadık Baş dokunamayınca, savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.

27. dakikada Erdoğan'ın sağdan ortasında top, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Adekugbe'nin eline çarpınca hakem önce serbest vuruş verdi, daha sonra VAR'ın uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktaya gelen Ziya Erdal penaltı atışını gole çevirdi. 0-1

35. dakikada El Kaabi'nin pasında savunmaya çarpan top Mame Diouf'un önünde kaldı. Diouf ceza sahası içinde solda bomboş pozisyonda olan Benzia'ya pasını aktarırken, bu oyuncunun şutunda top kalecide kaldı.

Stat: Hatay

Hakemler: Ozan Ergün xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe x, Falette xx, Sackey xx, Kamil Ahmet xx, Boudjemaa xx, Onur xx, Sadık xx, Benzia xx, El Kaabi xx, Mame Diouf x

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Dylan Louis, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ziya Erdal xxx, Caner Osmanpaşa xx, Appindangoye xx, Ahmet Oğuz xx, Kerem Atakan xx, Ulvestad xx, Cofie xx Gradel xxx, Erdoğan xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Dimitris Goutas, Samba Camara, Koray Altınay, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Sefa Yılmaz, Moussa Konate

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Ziya Erdal (dk. 28) (Sivasspor)

Sarı kart: Sackey (Hatayspor) - HATAY

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Spor Toto Süper Lig, Yassine Benzia, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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