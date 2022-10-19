Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11. hafta maçlarının hakemleri şunlar:
21 Ekim Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor- İstanbulspor: Ümit Öztürk
22 Ekim Cumartesi:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
23 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Bitexen Giresunspor- MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
20.00 Atakaş Hatayspor- Beşiktaş: Kadir Sağlam
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika