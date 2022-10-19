Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

19.10.2022 19:28
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11. hafta maçlarının hakemleri şunlar:

21 Ekim Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor- MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Atakaş Hatayspor- Beşiktaş: Kadir Sağlam

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika
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