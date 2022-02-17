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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

17.02.2022 13:46
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş- Altay: Volkan Bayarslan

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK- Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe- Galatasaray: Arda Kardeşler

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika Spor


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