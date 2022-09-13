Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor

13.09.2022 11:10
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor.

Ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu 3 sezonun 6 haftalık dönemindeki en düşük performansı sergiledi.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonun 8. haftasından itibaren Trabzonspor'da göreve başlayan Abdullah Avcı ile 6 haftalık dönemde 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak çıkışa geçti.

Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yaşamadan yoluna devam etmişti.

Bu sezona iyi başlamadı

Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca 3 yenilgi alırken bu sezon ise mağlubiyetlerle erken tanıştı.

Bordo-mavililer, geçen sezon 30 haftalık dönemde 2 yenilgi alırken bu sezon 6 haftalık dönemde 2 mağlubiyet yaşadı.

10 resmi maçta 4 galibiyet

Trabzonspor, bu sezon Süper Kupa, Avrupa ve Ligde 10 resmi müsabakaya çıkarken 4'ünde galip geldi.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Karadeniz ekibi, kupayı müzesine getirerek sezona başladı.

Trabzonspor, ligin ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, evinde Atakaş Hatayaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra 3. hafta Fraport TAV Antalyaspor karşısında dış sahada 5-2'lik farklı yenilgi yaşadı. 4. haftada Galatasaray ile evinde golsüz berabere kalan bordo-mavililer, 5. haftada HangiKredi Ümraniyespor'u İstanbul'da 1-0'lık sonuçla geçti, 6. haftada ise Adana Demirspor deplasmanında 3-2 kaybetti.

Ligde istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor, geçen sezon 14 puan ve averajla Beşiktaş'ın gerisinde 6. haftayı 2. sırada kapatırken, bu sezon ise 6. hafta sonunda 10 puanla 8. sırada yer aldı.

Avrupa'da galibiyeti yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Avrupa'da galibiyet elde edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile eşleşen bordo-mavililer, ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olup kendi evinde 0-0 berabere kalınca gruplara katılma başarısı gösteremedi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarıyla devam eden Karadeniz ekibi, Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında 3-2 mağlup olarak gruba kötü başlangıç yaptı.

Trabzonspor, Avrupa'da bu sezon 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Mart ayından beri sıkıntılı

Trabzonspor, geçen sezon 12 Mart'ta Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından sıkıntılı bir dönem yaşıyor.

Bordo-mavililer, ligin 30. haftasında 3-2 kaybettiği Çaykur Rizespor maçıyla sezon sonuna kadarki periyotta oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 5 beraberlik gördü.

Bu sezon da 6 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, toplam söz konusu dönemdeki 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

YORUMLAR
500
Hakem Atilla Karaoğlan, Adana Demirspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu golü iptal etti, hakemler verilen kararı 'skandal' diyerek eleştirdi Hakem Atilla Karaoğlan, Adana Demirspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu golü iptal etti, hakemler verilen kararı 'skandal' diyerek eleştirdi Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'nın Trabzonspor maçındaki hareketi hocasını çıldırttı Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'nın Trabzonspor maçındaki hareketi hocasını çıldırttı
Kaynak: AA

Adana Demirspor, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement