Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

04.04.2022 22:50
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor ise 0-0 berabere kaldı.

Konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan İttifak Holding Konyaspor 58 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 56 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Küme düşme hattında bulunan Altay, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor ise haftayı puansız kapattı.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

Altay-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

Kasımpaşa- Gaziantep FK: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 3-0

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1

Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 0-0

Puan durumu

Ligde 31. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR31218259273271
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR31177751331858
3.FENERBAHÇE31168754351956
4.AYTEMİZ ALANYASPOR3115795748952
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR311551143311250
6.ADANA DEMİRSPOR311310846321449
7.ATAKAŞ HATAYSPOR31146114846248
8.BEŞİKTAŞ31121184540547
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR31128113637-144
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK31127123645-943
11.KASIMPAŞA31118124744341
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR311011104240241
13.GALATASARAY31118124245-341
14.GAZİANTEP FK31117134144-340
15.YUKATEL KAYSERİSPOR31108134352-938
16.GZT GİRESUNSPOR31106153439-536
17.ALTAY3185183245-1329
18.GÖZTEPE3176183653-1727
19.ÇAYKUR RİZESPOR3175193057-2726
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3155212352-2920

32. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

YORUMLAR
500
Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 23:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement