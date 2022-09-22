Hataysporlu futbolcu Kevin Soni ameliyat edildi - Son Dakika
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Hataysporlu futbolcu Kevin Soni ameliyat edildi

22.09.2022 12:16
Hataysporlu futbolcu Kevin Soni ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Atakaş Hataysporlu futbolcu Kevin Soni, ameliyat edildi.

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Atakaş Hataysporlu futbolcu Kevin Soni, ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Soni'ye yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol kalça rectus femoris tendon yaralanması tanısı konulmuştur. Oyuncumuz İstanbul'da Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hataysporlu futbolcu Kevin Soni ameliyat edildi - Son Dakika

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