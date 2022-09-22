Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Soni'ye yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol kalça rectus femoris tendon yaralanması tanısı konulmuştur. Oyuncumuz İstanbul 'da Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hataysporlu futbolcu Kevin Soni ameliyat edildi - Son Dakika

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