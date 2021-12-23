Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada defanstan dönen topla buluşan Fajr şutunu çekti, top yandan auta çıktı
17. dakikada Gradel'ın şutunda kaleci Tarık topu çeldi. Dönen topa Yatabare'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
28. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kaleyi bulmadı.
40. dakikada Erdoğan ceza sahası sağ çaprazından şutunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, İbrahim Bozbey xxx, Ali Tuna xxx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Camara xx, Ahmet xx, Ziya xx, Hakan xx (Azubuike dk. 45 xx), Cofie xx, Fajr xx, Erdoğan xx, Yatabare xx, Gradel xx
Yedekler: Muammer, Emre, Uğur, Kayode, Koray, Volkan, Özkan, James, Muhammed
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Ç. Rizespor: Tarık xx, Selim xx, Emirhan xx, Holmen xx, Cemali xx, Baiano xx, Djokovic xx, Boldrin xx, Alper xx, Umar xx, Pohjanpalo xx
Yedekler: Zafer, Yasin, Remy, Deniz, Monzango, Seyfettin, Alberk, Gökhan, Eren
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı Kart: Alper (Çaykur Rizespor) - SİVAS
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor