Fode Koita, Kasımpaşa'ya döndü - Son Dakika
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Fode Koita, Kasımpaşa'ya döndü

08.09.2022 23:30
Fode Koita, Kasımpaşa'ya döndü

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, eski futbolcusu Fode Koita'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, eski futbolcusu Fode Koita'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Gineli santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fode Koita, 2016-2021 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti. Gineli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Koita, bordo-mavili takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta bir gole imza attı.

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Kaynak: AA

Fode Koita, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fode Koita, Kasımpaşa'ya döndü - Son Dakika

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