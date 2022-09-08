Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Gineli santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Fode Koita, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fode Koita, Kasımpaşa'ya döndü - Son Dakika

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