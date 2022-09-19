Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi - Son Dakika
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Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi

19.09.2022 10:55
Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş, Antakya EXPO alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 6 haftalık periyot sonunda alışmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sezon başında Serkan Özbalta ile anlaştıklarını anımsatan Savaş, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla ne kadar top sizde olsa da 'güzel oynadık' desek de maç sonucu negatif yansıdı. İki gün önce de hocamızla anlaşarak ayrıldık. Bugün istifa edecek. Bu kötü gidişi durdurmak adına da yönetimimiz harıl harıl çalıştı. Belli hocalarla görüşme yaptık. Finalinde Volkan Demirel'le el sıkıştık. Bugün Serkan Özbalta ile ayrıldıktan sonra Volkan hocayla resmi imza atacağız."

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Kaynak: AA

Volkan Demirel, Lütfü Savaş, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi - Son Dakika
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