Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

04.08.2022 12:16
Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, sezonun ilk maçına 2. haftada 12 Ağustos'ta Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

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SPOR Serkan Özbalta: Bu takımı en iyi yere getirme adına çalışma içindeyiz SPOR Serkan Özbalta: Bu takımı en iyi yere getirme adına çalışma içindeyiz A. Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor A. Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: AA

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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