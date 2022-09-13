Giresunspor, Kayseri'de kampa girecek - Son Dakika
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Giresunspor, Kayseri'de kampa girecek

13.09.2022 16:22
Giresunspor, Kayseri'de kampa girecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Kayseri'de kamp yapacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Kayseri'de kamp yapacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından 4 gün izin verilen takımın, ligde 7. haftayı bay geçeceği hatırlatıldı.

Milli maçlar nedeniyle de sezona ara verileceği aktarılan açıklamada, "Futbol A takımımız, Spor Toto Süper Lig'e verilecek milli arayı değerlendirmek amacıyla 15-25 Eylül tarihlerinde Kayseri Library Otel'de 10 günlük kamp gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Giresunspor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor, Kayseri'de kampa girecek - Son Dakika

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