Giresunspor, Kayseri'de kampa girecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Kayseri'de kamp yapacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından 4 gün izin verilen takımın, ligde 7. haftayı bay geçeceği hatırlatıldı.
Milli maçlar nedeniyle de sezona ara verileceği aktarılan açıklamada, "Futbol A takımımız, Spor Toto Süper Lig'e verilecek milli arayı değerlendirmek amacıyla 15-25 Eylül tarihlerinde Kayseri Library Otel'de 10 günlük kamp gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.
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