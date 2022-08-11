Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ve Berkan Küpelikılıç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ve Berkan Küpelikılıç'ı kadrosuna kattı

11.08.2022 17:47
Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ve Berkan Küpelikılıç'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ile 3, Berkan Küpelikılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ile 3, Berkan Küpelikılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal'ın katılımıyla düzenlenen imza töreniyle 21 yaşındaki Çakar ve 19 yaşındaki Küpelikılıç'ın takıma dahil oldukları belirtildi.

Her iki oyuncuya başarıların dilendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hücum hattının her bölgesinde forma giyen Çakar, kariyerinde 78 resmi müsabakaya çıkarken 30 gol atıp 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Almanya'nın milli takımının alt yaş kategorilerinde 14 kez forma giyen genç yıldız adayı 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Çakar, her iki ayağını da kullanıyor ve yüksek hızıyla dikkat çekiyor. Küpelikılıç ise Frankfurt altyapısında başladı ve sağ bek mevkiinde forma giyiyor. Çalışkanlığı ve oyun tekniğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç futbolcu, 29 resmi karşılaşmaya çıkarken 2 gol atıp 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi."

YORUMLAR
500
Tomas Pekhart, Gaziantep FK'da Tomas Pekhart, Gaziantep FK'da Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ve Berkan Küpelikılıç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
17:18 Bursa'da boş arazide yakılan lastiklerden çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:48:42. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ve Berkan Küpelikılıç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement