Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarını akşam yapacağın antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika