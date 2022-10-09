9. dakikada İsmail Yüksek'in topuk pasında orta sahada topla buluşan Crespo ceza sahası önüne kadar gelip önünü boşalttı ve uzaktan çok sert vurarak topu ağlara yolladı. 1-0

Jorge Jesus: 'Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemli'

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

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