Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

20.03.2022 17:05
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Maxim'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

12. dakikada orta alandan topu kapan Recep Niyaz, pasını Maxim'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera'da topu kontrol etti.

18. dakikada kısa paslarla atağa çıkan Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan Semih Kaya'nın ortasında ceza sahası içinde Gomis'in volesinde top üstten auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan çalımlarla rakibini geçen Kerem'in yerden pasında topla buluşan Morutan'ın vuruşu kaleci Günay'dan döndü, dönen topu Gomis tamamladı. 0-1

38. dakikada Aanholt'un ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

44. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray 2. gole yaklaştı. Morutan'ın pasında topla buluşan Berkan, yere düşerken yaptığı vuruşta, kaleci Günay'ın meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+3. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Djilobodji, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Ögel xx, Yusuf Bozdağan xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou xx, Papy Djilobodji xx, Steven Caulkerxz, Alin Tosca xx, Angelo Sagal xx, Doğan Erdoğan xx, Recep Niyaz xx, Maxim xx, Joao Figueiredo xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mustafa Burak, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messauidi, Mirza Cihan, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Patrick Van Aanholt xx, Victor Nelsson x, Marcao xx, Semih Kaya xx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx, Morutan xx, Emre Kılınç xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Bafetimbi Gomis xx,

Yedekler: İsmail Çipe, İnaki Pena, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Erick Pulgar, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli,

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Papy Djilobodji (dk. 45+3) (Gaziantep FK), Gomis (dk. 34) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Morutan, Gomis (Galatasaray) - GAZİANTEP

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Fernando Muslera 97 gün sonra kalede Fernando Muslera 97 gün sonra kalede Gaziantep FK ile Galatasaray 6. randevuda Gaziantep FK ile Galatasaray 6. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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