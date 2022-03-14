Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

14.03.2022 21:22
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 29. haftasında GZT Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübünü konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 29. haftasında GZT Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübünü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle bitti.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Alexis Perez ile başlayan GZT Giresunspor atağında Traore'nin ara pasında topla buluşan Sergio'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

36. dakikada Gaziantep FK'nin Muhammet Demir'in kullandığı frikik atışında top üstten auta gitti.

38. dakikadaki Gaziantep Futbol Kulübü atağında Perez ceza alanı içerisinde topu elle oynadı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

45. dakikada Giresunspor atağında Chiquinho'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Nayir'in şutunda son anda defans araya girdi ve topu kornere çeldi.

45+2. dakikadaki Giresunspor'un Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe atışına Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Serkan Olguncan xx, Ali Tuna xx, Tarık Güldal

Giresunspor: Okan xx, Hayrullah xx, Diarra xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Flavio xx, Serginho xxx, Muhammed xx, Chiquinho xx, Umut xx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Balde, Diabate xx, Champness, Douglas, Sergen, Furkan, Fatih, Shapi

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Caulker xx, Toşca xx, Furkan xx, Maxim xxx, Oğuz xx Vetrih xx, Sagal xx, Muhammet xx, Figueiredo xx

Yedekler: Mustafa, Halil İbrahim, Ertuğrul, Olkowski, El Messaoudi, Recep, Doğan, Mirza, Kitsiou, Stankovski

Teknik Direktörü: Erol Bulut

Goller: Serginho (dk. 6) (GZT Giresunspor), Maxim (dk. 40 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Chiquinho, Hakan Keleş (Teknik Direktör) (GZT Giresunspor) - GİRESUN

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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