Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

09.01.2022 14:24
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin bir pasla sağ kanatta topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

49. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Cikalleshi'nin yerden kaleye gönderdiği pozisyonda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

50. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Pedro Henrique'nin ceza alanı çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

58. dakikada Konyaspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı ve top Soner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

66. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında yerden yapılan ortayı savunma karşıladı. Dönen topu bekletmeden kaleye gönderen James fileleri havalandırdı. 0-1

75. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

77. dakikada Skubic'in sağ kanattan ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

85. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yerden yaptığı ortada savunmadan seken topu Erdoğan tamamlamak istedi ancak top kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.

90+6. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Tarık Ongun xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx (Musa dk. 81 ?), Michalak xx (Ahmed Hassan dk. 63 xx), Rahmanovic xx (Çekiçi dk. 71 x), Bytyqi xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Adil, Nafican, Barış, Ahmet Karademir, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Oğuz xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Cofie xx, Pedro Henrique xx (Kayode dk. 58 xx), Kerem xx (Özkan dk. 86 ?), James xx (Yatabare dk. 80 ?)

Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Camara, Koray

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: James (dk. 66) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kerem, Erdoğan, Uğur (Sivasspor), Soner, Abdülkerim, Ahmet Çalık (Konyaspor) - KONYA

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


Kazakistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi Kazakistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi         
15:48
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
15:05
Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
14:32
İstifa edip memleketini dönen eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketini dönen eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
14:27
Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız         
13:39
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun         
11:53
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü         
11:44
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02

Son Dakika Haberleri
14:54 Babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız, kendini 4. kattan boşluğa bıraktı
14:54 Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı
14:27 Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu
14:26 Gizemli ev! Ay'daki uzay keşif aracının kamerasına yansımıştı! Sırrı çözüldü!
13:54 Kilolu görünümüyle eleştirilmişti! Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü
13:39 Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız
13:22 Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu!
13:15 Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor
13:02 Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı
12:47 Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 16:12:02. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement