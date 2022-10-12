Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır

12.10.2022 12:43

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Salih Uçan sevinci yaşanıyor. Adalesinden yaşadığı sakatlığı atlatan orta saha oyuncusunun bireysel olarak çalışmalara başladığı ve dev maçta kadroda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Salih Uçan'dan sevindirici haber geldi.

ADALE SAKATLIĞINI ATLATTI

Geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle 9. haftadaki Giresunspor maçı kadrosunda yer almayan Salih Uçan, uygulanan yoğun tedavi programının ardından yeniden çalışmalara başladı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMASI BEKLENİYOR

Takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlara başlayan Salih'in Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Teknik Direktör Valerien Ismael'in şans vermesi durumunda Trabzonspor karşılaşmasında sahadaki yerini alacak.

8 MAÇTA 1 GOL ATTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 8 maça çıkan Salih Uçan, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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