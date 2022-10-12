Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır

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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Salih Uçan'dan sevindirici haber geldi.

ADALE SAKATLIĞINI ATLATTI



Geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle 9. haftadaki Giresunspor maçı kadrosunda yer almayan Salih Uçan, uygulanan yoğun tedavi programının ardından yeniden çalışmalara başladı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMASI BEKLENİYOR



Takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlara başlayan Salih'in Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Teknik Direktör Valerien Ismael'in şans vermesi durumunda Trabzonspor karşılaşmasında sahadaki yerini alacak.

8 MAÇTA 1 GOL ATTI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 8 maça çıkan Salih Uçan, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.