Ahmet Çakar'dan Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi için olay yorum: Askerlik yapmadın - Son Dakika
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Ahmet Çakar'dan Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi için olay yorum: Askerlik yapmadın

29.12.2022 19:43

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Sivasspor'un Ulvestad ile bulduğu gol, uzun süren VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Erkan Özdamar için en çarpıcı yorum Ahmet Çakar'dan geldi.

Sivasspor- Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı

SEBEBİ OFSAYT

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi. Pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol verilmedi.

"ASKERLİK YAPMADIN"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan maçın ardından çok sert bir paylaşım geldi. Çakar, "Antep'te Atilla Karaoğlan'dan sonra şimdi de Sivas'ta Erkan Özdamar ağır tetikçilik yaparak aldıkları FIFA kokartlarının diyetlerini rezilce ödüyorlar. Ey Erkan Özdamar, askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun. Ey TFF Başkanı Büyükekşi, sen bu işin neresindesin?" paylaşımını yaptı.

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Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi için olay yorum: Askerlik yapmadın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi için olay yorum: Askerlik yapmadın - Son Dakika
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