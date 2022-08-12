Bu arada Visca'nın sakatlık haberini alan eşi ve çocuğu da hastaneye geldi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Edin Visca, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi - Son Dakika

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