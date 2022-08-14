Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı - Son Dakika
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Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı

14.08.2022 10:53
Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0'lık skorla mağlup olan Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci haftasında da umduğunu bulamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0'lık skorla mağlup olan Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci haftasında da umduğunu bulamadı.

Ligin ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdıran Sivasspor, ikinci haftadaki Adana deplasmanından ise puansız döndü.

Adana Demirspor'a Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Akintola'nın golleriyle 3-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Sezonun ilk 2 haftasında bir gol atabilen Sivasspor, kalesinde 4 gol gördü.

Geçen sezona da kötü başlamıştı

Demir Grup Sivasspor, geçen sezona da kötü başlangıç yapmıştı.

Ligde 2021-2022 sezonun ilk 2 maçından mağlup ayrılan Sivasspor, sonraki 3 maçı beraberlikle tamamladı.

Söz konusu sezonun ilk 5 maçında 3 puan alabilen Sivasspor, ilk galibiyetini 6. haftada Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek elde etmişti.

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Demir Grup Sivasspor: 3-0 Demir Grup Sivasspor: 3-0 Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Kaynak: AA

Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı - Son Dakika
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