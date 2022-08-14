Adana Demirspor'a Younes Belhanda , Henry Onyekuru ve Akintola'nın golleriyle 3-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Ligin ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdıran Sivasspor, ikinci haftadaki Adana deplasmanından ise puansız döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı - Son Dakika

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