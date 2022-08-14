Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

14.08.2022 21:19
Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ kanatta top ile buluşan Bünyamin'in ortasında arka direkte topla buluşan Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

84. dakikada Ümraniyespor atağında sol taraftan çizgiye kadar inen Del Valle ortasını açtı. Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Süleyman Özay xx, Murat Altan xx

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu x, Allyson x, Glumac xx, Lenjani x, Oğuz Gürbulak xx (Isaac Sackey dk. 82 ?), Geraldo x (Valentin Gheorghe dk. 68 x), Antonio Mrsic xx (Nika Gagnidze dk. 68 x), Bel Durel Avounou x, Onur Ayık x (Del Valle dk. 68 x), Adel Bettaieb x (Metehan Mimaroğlu dk. 73 x)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Emre Nefiz, Fatih Şanlıtürk, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak xx, Fedor Kudryashov xx, Güray Vural xx, Fernando xx (Veysel Sarı dk. 85 x), Soner Aydoğdu xx (Hakan Özmert dk. 76 x), Alassane Ndao xx (Sam Larsson dk. 61 x), Luiz Adriano xx, Houssam Eddine Ghacho x (Sinan Gümüş dk. 61 x), Haji Wright xx (Fredy dk. 76 x)

Yedekler: Alperen Uysal, Sherel Floranus, Cemali Sertel, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Haji Wright (dk. 59) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Geraldo (Ümraniyespor), Soner Aydoğdu, Fernando (Antalyaspor) - İSTANBUL

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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