Medipol Başakşehir sahasında 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir sahasında 2'de 2 yaptı

21.08.2022 21:30
Medipol Başakşehir sahasında 2'de 2 yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasındaki ikinci lig maçını da kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasındaki ikinci lig maçını da kazandı.

Sezonun ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, konuk ettiği Kayserispor'u Nacer Chadli ve Berkay Özcan'ın golleriyle mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon ligde oynadığı 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alan İstanbul ekibi puanını 7'ye yükseltti. İkinci yenilgisini alan Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geldikten sonra Süper Lig'in 4. haftasını bay geçecek. Kayserispor ise 4. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir'de Mesut Özil ilk kez sahada

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Kayserispor karşısında giydi.

Yedekler arasında yer alan Mesut, mücadelenin 80 dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda görev aldı. Tribünlerden de Mesut'a destek tezahüratları yapıldı.

Mesut Özil, Süper Lig'de son maçını 20 Mart 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede oynamıştı. Mesut, 153 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.

YORUMLAR
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Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı Yukatel Kayserispor: 2 - 0 Yukatel Kayserispor: 2 - 0
Kaynak: AA

Berkay Özcan, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir sahasında 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir sahasında 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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