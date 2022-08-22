Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

22.08.2022 21:26
Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında D.G. Sivasspor, Alanyaspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında D.G. Sivasspor, Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Uğur'un ortasında Yatabare penaltı noktasına yakın bir noktadan kayarak topa dokundu. Başarısız vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı sert şutta kaleci Runarsson topu kontrol etmeyi başardı.

68. dakikada Uğur'un ortasında kale çizgisi önündeki Appidangoye kafası ile dokundu top üstten az farkla dışarı çıktı.

86. dakikada Murat'ın ceza sahası dışından kullandığı uzun ve sert şutta top üsten az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Oğuz'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doumbia topu sürerek sol çaprazdan ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İlker Takpak xx, Hakan Karabalçık xx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangoye xxx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Charisis xx (Robin Yalçın dk. 86 ?), Keita xx, Hakan xx (Ulvestad dk. 73 xx), N'jie xx (Erdoğan dk. 53 xx), Gradel xx, Yatabare xx (James dk. 73 xx)

Yedekler: Muammer, Goutas, Angielski, Ziya, Mehmet, Kubilay

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih xx (Yusuf dk. 20 xx), Furkan xx, Balkovec xx, Lusamba xx (Doumbia dk. 58 xxx), Fer xx, Candeias xx (Oğuz dk. 58 xx), Pereira xx, Ferhat xx (Tayfur dk. 58 xx), Efkan xx (Erencan dk. 77 xx), Eduardo xx

Yedekler: Yusuf, Ahmet, Mevlija, İsmail, Çağan,

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos

Goller: Gradel (dk.45 pen.) (DG Sivasspor), Doumbia (dk. 90) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Charisis, Uğur (D.G. Sivasspor), Furkan, Eduardo (Alanyaspor) - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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