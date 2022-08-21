Sivasspor Alanyaspor rekabetinde 11. randevu - Son Dakika
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Sivasspor Alanyaspor rekabetinde 11. randevu

21.08.2022 12:27
Sivasspor Alanyaspor rekabetinde 11. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Alanyaspor, 11. kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Alanyaspor, 11. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 11. kez karşılaşacak. Geride kalan 10 karşılaşmada Sivasspor'un 4 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, Antalya temsilcisinin de 3 kez galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 20 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Sivas'taki maçlar

Sivas'ta oynanan 5 karşılaşmada ise Yiğidolar rakibine karşı 4 galibiyet elde ederken, 1 maç ise Alanya'nın galibiyeti ile sona erdi. Sivasspor ve Alanya, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivas'ın galibiyeti ile sona ermişti.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ümit Öztürk görev yapacak.

İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 10 maçın skorları şöyle:

2017-2018 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 2-2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

Alanyaspor-Sivasspor: 2-0

2019-2020 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Alanyaspor-Sivasspor: 3-1

2021-2022 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 0-1

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0 - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor Alanyaspor rekabetinde 11. randevu - Son Dakika
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