Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika
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Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

23.08.2022 12:02
Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'de en son geçen sezonun son haftasında Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 2. haftada da deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Yiğidolar dün de sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 4. haftasında ise deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 29 Ağustos Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan maç saat 21.45'te başlayacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika
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