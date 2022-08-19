Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

19.08.2022 23:06
Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

50. dakikada sol kanattan Kerem'in içeri çevirdiği topa arka direkte Seferovic'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seferovic'in dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada van Aanholt'un pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Boey'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.

71. dakikada sağ taraftan Boey'in içeri çevirdiği topa Mertens'in yaptığı kafa vuruşunda maşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.

87. dakikada Van Aanholt'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gomis'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, Samet Çavuş xx, Ata Yıldırım xx

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu xx, Santos xx, Glumac xx, Lenjani xx, Oğuz Gürbulak xx, del Valle xx (Gheorghe dk. 56 x), Mrsic xx (Gagnidze dk. 67 x), Avounou xx (Sackey dk. 66 x), Onur Ayık xx (Geraldo dk. 56 x), Bettaieb xx (Metehan Mimaroğlu dk. 85 ?)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Emre Nefiz, Umut Nayir

Teknik Direktör: Recep Uçar

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Patrick Van Aanholt xx, Torreira xx, Oliveira xx (Cicaldau dk. 85 ?), Emre Akbaba xx (Mertens dk. 46 x), Yunus Akgün xx (Barış Alper Yılmaz dk. 85 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Emre Kılınç dk. 65 x), Seferovic x (Gomis dk. 78 xxx)

Yedekler: Okan Kocuk, Omar, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Gomis (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Abdulkerim Bardakcı, Boey (Galatasaray), Serkan Göksu, del Valle, Sackey (Ümraniyespor) - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:58 Dünyayı gezen Türk YouTuber, Meksika'ya alınmadı: Bizi kaçak olarak gördüler
22:40 İngiliz medyası Erdoğan'ın en büyük rakibini manşetine taşıdı! Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş gündemde
22:26 Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı!
22:19 Merkez Bankası'nın verdiği mesajın ardından, kredi faizlerinin de düşürülmesi gündeme geldi
22:14 Rıdvan Dilmen'den Ümraniye-Galatasaray karşılaşması için şaşırtan yorum: Kim bulduysa lanetliyorum
21:55 Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan isyan etti: Deodorant kullanın lütfen
21:45 Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 23:06:08. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement