Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor kafilesi İstanbul'da

28.08.2022 15:38
Sivasspor kafilesi İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Sivasspor, Beşiktaş ile oynayacağı mücadele için 23 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Kırmızı-beyazlılar bugün saat 17.00'de Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş ile Sivasspor yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivasspor'un Beşiktaş kafilesi belli oldu Sivasspor'un Beşiktaş kafilesi belli oldu Beşiktaş yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
Kaynak: İHA

Sivasspor, Beşiktaş, İstanbul, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:22 Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti
14:52 Deniz Akkaya ile Gülşen'in avukatı Emre Emek, sosyal medyada birbirine girdi
14:32 Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL
14:31 Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanları cayır cayır yakacaktı! Emniyetin çalışmasıyla Antalya'da yakalandı
14:17 Rusya dediğini yaptı! ABD yapımı HIMARS'ları ve Ukrayna'daki dev mühimmat deposunu imha ettiler
13:54 Eğitim için ABD'de bulunan Hollandalı üç komando, kaldıkları otelin önünde silahla vuruldu
13:40 MASAK'tan bomba etkisi yaratacak araştırma: Son 1,5 senede Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarıldığı tespit edildi
13:34 Bulgarlar, Rusya'nın ambargo uygulamasıyla yaşanılan yakacak krizi sonrası soluğu Edirne'de aldı! Tırlar dolusu pelet satın alıyorlar
13:05 Ticaret Bakanı Muş'tan "ihracat payı" açıklaması: 20 yılda 4 kattan fazla arttı
12:52 Nişan fotoğrafı çekiminde üzerine yıldırım düşen damat hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 15:38:23. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement