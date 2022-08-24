Trabzonspor-Galatasaray derbisine konuk takımın taraftarı alınmayacak - Son Dakika
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Trabzonspor-Galatasaray derbisine konuk takımın taraftarı alınmayacak

24.08.2022 16:39
Trabzonspor-Galatasaray derbisine konuk takımın taraftarı alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Galatasaray derbisine konuk takımın taraftarı alınmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray derbisine konuk takımın taraftarı alınmayacak - Son Dakika
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