Beşiktaş, 3 gollü galibiyetle ligde liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, 3 gollü galibiyetle ligde liderliğe yükseldi

30.08.2022 00:01
Beşiktaş, 3 gollü galibiyetle ligde liderliğe yükseldi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, liderliğe yükseldi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren golleri 12 ve 42. dakikada Jackson Muleka ile 29. dakikada Wout Weghorst kaydetti.

Sivasspor'un tek golünü ise 86. dakikada Diaa Sabi'a attı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'deki 4. maçında üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Weghorst hem atıyor hem attırıyor

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Wout Weghorst, attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkıyor.

Fatih Karagümrük maçının ardından Sivasspor karşısında da fileleri havalandıran 30 yaşındaki santrfor, ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Weghorst, attığı gollerin yanı sıra verdiği gol paslarıyla da dikkati çekti. Hollandalı oyuncu, Kayserispor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında birer asist yaptı.

Wout Weghorst, sağladığı skor katkısıyla siyah-beyazlı takımın 4. hafta sonunda liderliğe yükselmesinde önemli rol oynadı.

Muleka, gol sayısını 3'e çıkardı

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giyen Muleka, lacivert-beyazlı takımda sergilediği etkili performansını Beşiktaş'ta da sürdürüyor.

Fatih Karagümrük maçında siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza atan 22 yaşındaki oyuncu, Sivasspor karşısında da 2 kez fileleri havalandırdı.

Muleka, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı.

Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.

Sivasspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'taki ilk maçına eski takımına karşı çıktı.

Kerem Atakan Kesgin, 78. dakikada Dele Alli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Sivasspor'un galibiyet özlemi sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Kırmızı-beyazlı takım, bu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor, ayrıca Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı 3 mücadeleden de mağlup ayrıldı.

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Kaynak: AA

Jackson Muleka, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, 3 gollü galibiyetle ligde liderliğe yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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