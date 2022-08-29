Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor 'u konuk eden Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael , son oynadıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Kaynak: AA

Valerien Ismael, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Sivasspor maçından notlar - Son Dakika

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