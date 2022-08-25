Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları devam etti

25.08.2022 13:15
Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de son maçında Karagümrük'ü 4-1'lik skorla geçen Beşiktaş, bu maçın hemen ardından DG Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına başlamış ve ardından 2 günlük izin yapmıştı. Siyah-beyazlılar, bugün ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleşen çalışma ısınma koşularıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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