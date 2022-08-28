10. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Dönen topu takip eden Lobjanidze'nin dar açıdan tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kendisine çarparak auta gitti.

Kaynak: İHA

Hatayspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Aatakaş Hatayaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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