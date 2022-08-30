Sivasspor, ligde 4. haftayı da galibiyete hasret tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, ligde 4. haftayı da galibiyete hasret tamamladı

30.08.2022 09:40
Sivasspor, ligde 4. haftayı da galibiyete hasret tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü.

Ligde son olarak geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı dört maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan, Corendon Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan ve son olarak dün Beşiktaş'a dış sahada 3-1 yenilen Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Sivas temsilcisi ligdeki son 4 maçında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, 2 puanla 16. sırada yer alıyor.

Sivasspor, ligin 5. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, ligde 4. haftayı da galibiyete hasret tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivasspor, ligde 4. haftayı da galibiyete hasret tamamladı - Son Dakika
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